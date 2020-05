Šarec: »Posledica Janševih ukrepov bo visok javni dolg in skregan narod, to je pa tudi vse«

Marjan Šarec je zapisal, da se je ob razglasitvi konca epidemije končno razblinil mit o Janši. Za slednjega pravi, da mu krizne razmere ustrezajo, a je dejstvo, da jih ne zna reševati.

Janša in Šarec iz časov predvolilne bitke

© Borut Krajnc

Predsednik LMŠ in nekdanji premier Marjan Šarec se je na Facebooku odzval na dejstvo, da je Janševa vlada čez noč razglasila konec epidemije. In to ponovno mimo strokovnjakov in NIJZ, celo mimo vladnega ministra za zdravje. Slovenija je tako postala prva država v Evropi, ki je razglasila konec epidemije. Še pred kratkim pa je taisti premier Janša javnost prepričeval, da bi morali epidemijo razglasiti že januarja. "Ampak to vernikov Janeza Janše ne zanima preveč, ne v DZ, ne zunaj njega. Za vernike je namreč značilno, da verjamejo in ne razmišljajo, da mogoče ni vse tako," je na Facebooku zapisal Šarec.

Njegov zapis v celoti objavljamo spodaj.

Današnji zapis Marjana Šarca na Facebooku

© Facebook

Brez vsake študije, čez noč, je vlada (beri Janez Janša) razglasila konec epidemije. Prof. dr. Bojana Beovič je potrdila, da strokovna skupina ni bila obveščena, prav tako ni ničesar vedel NIJZ. Da o ministru za zdravje Gantarju niti ne govorim. Saj ga tako ali tako v času epidemije skoraj nismo zaznali. Prvi v Evropi smo razglasili konec epidemije in odpiramo meje za vse državljane EU.

Čakajte malo, še v četrtek sem v DZ poslušal, da bi morali mi razglasit epidemijo že januarja, ko se še v Italiji ni veliko govorilo o tem in ko smo bili v Sloveniji še daleč od prvega primera okužbe. Ampak to vernikov Janeza Janše ne zanima preveč, ne v DZ, ne zunaj njega. Za vernike je namreč značilno, da verjamejo in ne razmišljajo, da mogoče ni vse tako.

Kje je študija, na podlagi katere izvajamo vse to? Kje so strokovne podlage? Ali je res vse v rokah Janeza Janše in Jelka Kacina? Razumem, da so se dolgo izgovarjali na kaos, ki naj bi ga jim zapustili mi, vendar pa o zdaj postaja že zelo zaskrbljujoče in strašljivo. Eden za drugega ne ve nič, ukrepi se odpravljajo stihijsko…

Če pa se premaknemo na področje gospodarstva in financ, je slika še hujša. Denarja ni, veliki zakonski paketi so se pokazali za neučinkovite in so pravzaprav farsa, kajti banke spet ne dajejo kreditov. Finančne posledice bodo neizmerne.

Tudi področje vzgoje in izobraževanja je prepuščeno samo sebi, oziroma staršem in učiteljem. Eni otroci ja, drugi ne v šolo itd. Zakaj tako? Nekega prepričljivega pojasnila nimamo. Rajši obtožujejo prejšnjega ministra Pikala, da je kriv za okužbe v Šmarju.

Janez Janša je pač Janez Janša, tak je in tak bo ostal. Je pa neodgovorno od koalicijskih partnerjev, da dopuščajo to stihijo na vseh področjih in mu slepo sledijo. Kajti to se se bo zelo slabo končalo za njih politično, za državljanke in državljane pa se bo poznalo v denarnicah. Bodo pa tudi družbene posledice.

Ko se bodo partnerji zavedeli posledic, bodo pa začeli tekmovati, kdo bo prej izstopil iz te kaotične vlade enega človeka in ene stranke. Vendar so oni najbolj krivi, da je, kot je. Ne bo jim pomagalo valjenje krivde name in moj odstop, ker vemo, zakaj sem odstopil. Če ne bi vsak malo tresel vlade in če bi imeli dovolj glasov v parlamentu, zagotovo ne bi. Mi je bilo težko odstopiti in zavreči praktično vse, za kar sem si prizadeval leto in pol. In danes se vidi, kako je bila naša vlada kar v redu. Ni bila idealna, a vsaj vedeli smo, da delamo za ljudi. Vsaj nekateri. Drugi so pa iskali ves čas neke druge scenarije.

Se je pa vsaj razblinil mit o Janezu Janši kot nekom, ki obvlada krizne razmere. Ustrezajo mu, to je dejstvo, vendar jih ne zna reševati. Posledica bo visok javni dolg in skregan narod, to je pa tudi vse.

Vendar se bo dalo tudi to rešit po volitvah, zagotovo. Ne na hitro, vendar vztrajno.