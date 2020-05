»Vsaka laž vlade mora biti zabeležena«

IZJAVA DNEVA

"Laži so se v dveh mesecih nove vlade tako namnožile, da se resno zastavlja vprašanje, kaj storiti z njimi. Govorimo o lažeh na najvišji, vladni ravni, hiperprodukcija laži je sicer prisotna povsod. Upravičeno si je seveda mogoče zastaviti vprašanje, zakaj bi se sploh ukvarjali z lažmi, kakorkoli so že debele in očitne, če pa tej vladi uspe v istem dnevu napovedati vojno medijem, izničiti zakonska varovala pri zaščiti okolja in osramotiti državo v EU z ovajanjem lastne sodne veje oblasti, ker sodniki nosijo rdeče majice z zvezdo?"

"A ker se na laži nismo odzivali pravočasno in dovolj odločno, bomo zdaj morda morali za te svoje zamude plačati - gotovo ne tako, da bomo laži spet kar preskočili, kajti že pri naslednjem koraku se nam bodo zapletle med noge oziroma med špice na kolesih. Z drugimi besedami, vsaka laž vlade, tudi če se zdi majhna in bela, mora biti vsaj zabeležena. In ko so laži enkrat zabeležene, ali kar je še bolje, razkrinkane, se dejansko zastavlja vprašanje, kako jih arhivirati: povezave med njimi se lahko pokažejo šele naknadno."

(Svetlana Slapšak, antropologinja, o lažeh nove vlade; v kolumni Večerove priloge V soboto)