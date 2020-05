Milan Krek: »Ljudje smo sprejeli nov način vedenja in zdaj bi ga morali spodbujati«

IZJAVA DNEVA

"Imam zelo velike pomisleke glede sproščanja ukrepov. V Italiji je politika enotno podprla ukrepe za preprečevanje širjenja, ki so bili zelo radikalni, pri nas pa se mi zdi, da nekateri delujejo v nasprotju z dokazano učinkovitimi ukrepi. Ne vem, kaj je cilj. Če je cilj večja prekuženost, me zelo skrbi. Ljudje smo sprejeli nov način vedenja in zdaj bi ga morali spodbujati. Ob sproščanju ukrepov je slabo, da se zdaj po medijih širijo novice brez kakršnekoli znanst­vene podlage. Ker če se ljudje ne bodo držali novih načinov vedenja, se bodo okužbe spet začele širiti in spet bomo morali zapirati. Razen distance, mask in razkuževanja proti temu virusu namreč nimamo pravih sredstev, tudi zdravil ne. Poleg tega imamo v Sloveniji nizko prekuženost, zato lahko bolezen spet hitro izbruhne."

(Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), o sproščanju vladnih ukrepov; v intervjuju za NeDelo)