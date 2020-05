»Kdor trdi, da ni virusa, ne more uveljavljati svojega mnenja s tem, da je zobozdravnik!«

IZJAVA DNEVA

"Proces postopnega seznanjanja ljudi z novimi pojavi izjemno zmotijo intervencije ljudi, ki si po eni strani nadenejo avtoriteto stroke, po drugi strani pa izjavljajo s stroko povsem skregane trditve. Ta teden sem na primer dobil preposlan medijski zapis kolega zobozdravnika, ki pravi: Ne moreš se okužiti z virusom SARS-CoV-2, lahko narediš svoj SARS-CoV-2, zelo lahko ti pripišejo diagnozo covid-19. Ni virusa stekline, ni polia, ni ošpic, ni HIV-a, ni gripe, to lahko dobiš samo, če te cepijo. Virusi niso kužni. Če bodo testirali kužnost izdihanega zraka ali kapljični prenos, sem prvi zraven, čisto blizu. Ne morete dobiti moje bolezni, kot jaz ne morem dobiti vašega zdravja."

"Človek, ki napiše, da ni virusa HIV, ne more uveljavljati svojega mnenja z argumentom, da je zobozdravnik! Po eni strani se sklicuje na avtoriteto, ki mu jo da strokovni naziv, po drugi strani pa v isti sapi zanika vse, kar je vsebina njegove stroke. Pri tem niti ne pomisli, da kot pacient ne bi upal k zobozdravniku, ki ne verjame v okužbo s HIV! Taki pojavi in manipulacije osebnostno neuravnovešenih 'strokovnjakov' so v času, ko so ljudje množično naveličani epidemije in so nagnjeni k njenemu zanikanju, izjemno nevarni. Ker lahko pri marsikom prevlada misel, da stroka ni enotna in lahko vsak po svoje izbira način, kako bo svoje življenje čim prej vrnil v normalo. In lahko izbere, kar mu najbolj ustreza, in najde argumente, ki to dovoljujejo."

(Dr. Alojz Ihan, zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, o tem, da običajno teorije zarote širijo ljudje, ki iščejo pozornost. A v zadnjem času je zaslediti, da teorije zarote predstavljajo tudi doktorji medicine, ki pri tem večkrat poudarijo, da so specialisti, čeprav to niso. Takih primerov iz stroke je bilo kar nekaj in tak zapis doseže dosti širšo publiko kot zapis popolnega laika; v intervjuju za časnik Večer)