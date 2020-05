Abecedarij svobode govora: reakcionarstvo

Ljudje

Greg Lukianoff in Jonathan Haidt sta leta 2015 v časopisu The Atlantic objavila članek, ki je razkril novo ideološko vojno. Avtorja trdita, da univerze dovolijo študentom cenzurirati mnenja, s katerimi se ne strinjajo, s tem pa postavljajo čustva študentov nad njihovo izobrazbo. Lukianoff in Haidt sta del širšega kulturnega trenutka; že leto kasneje so ti isti študenti oklicani za snežinke in v slavo je katapultiran Jordan Peterson.

Ne glede na to, kaj si mislimo o mladih bojevnikih za socialno pravičnost, so opozorila, da smo priča cenzuri na univerzah, smešna. Svoboda govora govorca ne zaščiti pred kritiko in protestom, kakor tudi ne zagotavlja platforme za govor. Dejstvo, da so nekatere vsebine umaknjene iz učnih načrtov, pa je bolj odraz tega, da ne vzdržijo akademske presoje.

Novi reakcionarji niso mučeniki svobode govora. So demagogi, ki s sklicevanjem na svobodo govora ustvarjajo platformo za svoje neakademske, ksenofobne in neizvirne vsebine, ki nas vračajo v preteklost.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.