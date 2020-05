Jelko Kacin: »Resnično komuniciramo in dvigamo zavedanje ljudi, ki je izjemno visoko«

IZJAVA DNEVA

"Uvedli smo zelo stroge ukrepe in hkrati redno komuniciramo z javnostjo. Vsak dan imamo redne novinarske konference. Resnično komuniciramo in dvigamo zavedanje ljudi, ki je izjemno visoko. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe so kulturne posebnosti. Smo majhna država in vsako življenje je dragoceno. Poskušali smo reagirati nemudoma in na podlagi tega naše bolnišnice niso bile polne bolnikov. Vedno je bilo dovolj prostih postelj v naših bolnišnicah. Zasedenost naših COVID-19 oddelkov bolnišnic ni bila nikoli več kot 25 %. Bili smo pripravljeni na veliko slabše razmere. Ker smo se pripravili na slabše razmere, smo se bili sposobni odzvati pravočasno in razmere uspešno nadzorovati."

(Jelko Kacin, vladni govorec, o tem, kako je Sloveniji uspelo zajeziti širjenje koronavirusa; za Euronews)