Počivalškovo SMC zapustil že drugi poslanec

Po Janiju Möderndorferju je iz poslanskih vrst stranke SMC odšel tudi Gregor Židan

Jani Möderndorfer in Gregor Židan sta izstopila iz poslanskih vrst stranke SMC

© arhiv Mladine

Poslanec Gregor Židan je po informacijah časnika Dnevnik izstopil iz stranke SMC. V SD jim tega, da prestopa k njim, sicer uradno še niso potrdili, kot so že poročali, pa se je o tem v preteklih dneh s Socialnimi demokrati intenzivno pogovarjal. To je v zadnjih dneh že drugi poslanec, ki je zapustil Počivalškovo SMC. V petek je to storil tudi Jani Möderndorfer, ki je prestopil v Šarčevo LMŠ.

Židan je sicer nekdanji nogometaš, ki je igral pri dveh največjih slovenskih nogometnih klubih NK Olimpija in NK Maribor ter tudi pri serijskem hrvaškem prvaku Dinamu. Ko je ob odhodu Zdravka Počivalška na ministrsko mesto prišel v parlament kot nadomestni poslanec, je Židan poudaril, da v parlament prihaja kot športnik. »Šport ne sme imeti političnega predznaka, saj povezuje ljudi z vseh političnih logov in prav je, da vsi naredimo zanj vse, kar je v naši moči. Prizadeval si bom izboljšati status aktivnih in nekdanjih športnikov.«

Ob svojem izstopu iz SMC in prestopu v LMŠ je Möderndorfer na Facebooku objavil pojasnilo, ki ga spodaj objavljamo v celoti. V njem pravi, da biti poslanec ni klasičen poklic, temveč poslanstvo, ki ga opravljaš in živiš.

Jani Möderndorfer: Kaj je prav in kaj ne

Veliko jih je, ki komentirajo moj izstop iz poslanske skupine in stranke na zelo različne načine. Nekateri pozdravljajo, drugi me zmerjajo in mi že pošiljajo "grozilna pisma". Nekateri, mi celo pišejo pisma, ker govorijo, da bodo uporabili vsa "legitimna sredstva", da dosežejo, da ne bom nikoli več izvoljen. Bistvo pa je, da nikoli ni vsem prav, pa karkoli bi naredil.

Vendar je prav, da veste, da karkoli sem naredil, sem naredil najprej zaradi sebe, ker tako ni šlo več naprej. Ko sem vstopil v stranko SMC, sem vstopil samo zaradi razloga, ki sem ga lahko uresničeval kot poslanec in to je, da sem razpravljal in soodločal o stvareh, ki so v prvi vrsti dobre za Republiko Slovenijo. Nikoli ne obupam čez noč. Razumem, da vsi ne razmišljamo enako, prav tako mi je jasno, da ne moreš doseči vsakič svoj prav. Vendar, ko gre vse narobe in ko se vlečejo napačne odločitve, kljub temu, da na njih opozarjaš, veš kdaj je dovolj.

Nekateri me sprašujejo, zakaj šele zdaj. V času epidemije sem se vzdržal, ker sem mnenja, da v času epidemije ni čas za politična prerivanja, pregovarjanja in spore. Vendar se tega nenapisanega pravila ni držal sam predsednik vlade in njegovi sodelavci. Pljuvanja, zmerjanja, podtikanja, besno pisanja po socialnih omrežjih ter kopico laži, je stalnica te vlade. Človek bi rekel, kaj te briga JJ, saj ni tvoj predsednik, niti si ga volil. Res je. Vendar, moja (zdaj že bivša) stranka, ni odreagirala. Stojično je gledala in ponavljala, da s tem nima nič, da tak je (JJ) ... pa saj ga poznaš. Ko je to enkrat dovoljeno predsedniku vlade RS, potem si človek ustvari vtis, da je dovoljeno vse. Kam to pripelje pa mi ni potrebno razlagati. Prav tako sem na začetku mandata, pričel z vodenjem preiskovalne komisije, ki je raziskovala pranje domnevno NKBM in nezakonito financiranje stranke SDS. Sama preiskovalna komisija je zastala iz preprostega razloga, ker mi je ob menjavi vlade ugasnila funkcija presednika preisakovalne komisije. Vse lepo in prav. Pričakovati je bilo, da me bo SMC ponovno predlagala za člana in v soglasju s predlagateljem, tudi za predsednika komisije. Žal je minilo 2 meseca in izgledalo je, kot da to ni več tema in predloga ni bilo od nikjer. S tem pa se je ustvaril vtis, da nihče v tej koaliciji nima interesa, da se delo v komisiji nadaljuje. Po zadnjem resnem razgovoru z vodstvom stranke mi je postalo jasno, da tega interesa ni več in da so se odrekli nekaterim osnovnim postulatom in poslanstvu ter določil programa stranke.

Odločitev je bila neizogibna in jasna. Sem socialni liberalec in to je moje vodilo in to tudi živim.

Biti poslanec ni poklic, klasičen, ki ga opravljaš od 8.00 - 16.00 ali v izmeni, ampak poslanstvo, ki ga opravljaš in živiš.

Nekateri, še danes niso dojeli in razumeli prav slednjega.