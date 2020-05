Geneplanet po ameriško

Danes je nov dan

Da se Janša komuniciranja uči od Trumpa, smo že pisali. A obmetavanje novinark in novinarjev z zmerljivkami na Twitterju in izražanje dvoma v legitimnost vsakega medija, ki si ga drzne kritizirati (problem nima le z domačimi mainstream mediji, temveč tudi z BBC-jem, The Guardianom, Spieglom in Deutsche Wellejem), ni edina podobnost med tema dvema voditeljema.

Precej podobna sta si tudi v korupcijskih aferah, ki se dogajajo pod njunim vodstvom. Tukaj je sicer Janša tisti, ki ima več desetletij izkušenj (orožje, Patrije in zdaj ventilatorji), a njun modus operandi postaja vedno bolj podoben. Ameriška Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah je denimo od podjetja v Virginiji, ki se prej nikoli ni ukvarjalo niti s proizvodnjo niti s prodajo zaščitne opreme, naročila za 55 milijonov mask po skoraj desetkratni tržni ceni. To podjetje mask ni dobavilo v roku, za posel so izvedeli mediji in "dobri oblastnik" je pogodbo preklical.

Zveni znano?

