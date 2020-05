Med pripravami na izpite skrbi za bolna starša

Družinske razmere in socialna stiska vplivajo na uspešnost šolanja na daljavo

V času šolanja na daljavo se je izkazalo, da družinske razmere in socialna stiska ključno vplivajo na uspešnost in motivacijo za opravljanje šolskih obveznosti. Nihče ne ve, kaj se je dogajalo v času karantene, s kašnimi težavami in strahovi so se spopadali otroci, ki živijo v nezavidljivih razmerah. Eden od njih je tudi polnoletni dijak, ki poleg opravljanja honorarnega dela, skrbi za preživetje in zdravstveno oskrbo hudo bolnih staršev. Njegovo zgodbo so objavili na spletni strani Vala 202 v okviru projekta Botrstvo.

Lani zaradi težkih družinskih razmer ni mogel zaključiti šolanja, zato se je odločil, da bo letos opravil manjkajoče izpite. Zaradi šolanja na daljavo je potreboval računalnik, ki pa ga ni imel. Na pomoč mu je priskočila humanitarna organizacija, ki mu je priskrbela nov računalnik.

Vsi pa niso imeli take sreče, saj imajo družine po več otrok, ki bi potrebovali računalnik, ogromno staršev pa niti nima računalniškega znanja, da bi lahko pri tem pomagali svojim otrokom.

"Največji problem je, da se zelo veliko pričakuje od nekoga. Od tebe pričakujejo, da delaš računalniške prezentacije in podobne stvari. Ampak od kje? Ti pa se ne moreš prerekati z njimi, ker marsikateri učitelj tega ne razume. Vsi mislijo, da učenci imajo te veščine, a jaz nisem edini, veliko je takih otrok oziroma najstnikov s še veliko hujšo situacijo doma, pa se tega sploh ne zavedamo," je povedal dijak za Val 202.

Kot dijak triletnega programa bi moral letos opravljati le izpite, posebej pa je opozoril na tiste dijake, ki prvo polovico letošnjega šolskega leta zaradi obvezne prakse sploh niso bili v šoli.

"Nekateri so bili sedaj pol leta na praksi in nimajo niti ocen. Enostavno si ne znam predstavljati njihove situacije in do neke mere je zelo nepošteno, kako so se odločili. Enostavno so nas spregledali. Nekdo ima tako situacijo, kot jo imam jaz, nekdo ima še hujšo situacijo. Kaj pa potem? Pa mu nihče ne pomaga, nobene pomoči ni."

Projekt Botrstvo opozarja, da pri izobraževanju bistveno premalo pozornosti posvečamo temu, kaj se mladostnikom dogaja in kakšno pomoč bi potrebovali, zato bi morali stiske otrok in mladih nasploh bistveno bolj upoštevati.

"Samo jaz ne morem spremeniti nič. A če bi nas skupaj stopilo več in bi delili svoje težave, bi se dalo kaj spremeniti. Kaj se nam dogaja, je nepošteno. Da so pozabili na dijake. Mislim, da na mlajših svet stoji in ne zaslužimo si tega, da so nas spregledali, ker smo pridni, delovni, se trudimo, nismo težavni," je dodal dijak.

