»Da bi zaščitile zdravje svojih državljanov, so vlade delno ustavile svoje ekonomije«

IZJAVA DNEVA

"Položaj je zdaj povsem drugačen. Tokrat ne gre za krizo, ki prihaja s finančnega ali nepremičninskega sektorja, niti ne gre za to, da bi bila ena država v povsem drugačnem položaju od drugih zaradi slabe kombinacije ekonomskih politik. Tokrat gre za simetrični šok, ki je vse države udaril ob istem času. Da bi zaščitile zdravje svojih državljanov, so evropske vlade delno ustavile svoje ekonomije. Zdaj je za vse države pomembno, da ponovno zaženejo gospodarstvo in uporabijo vse razpoložljive ukrepe."

(Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, o tem, ali lahko zdajšnja kriza, ki je precej večja od pretekle, povzroči razpad evrskega območja, v skupnem intervjuju za štiri časopise iz največjih članic evrskega območja; via Delo)