Varda zasliševala policista

Obisk varde na policijski postaji

Dolgo je že tega, kar se je nekakšna zasebna uniformirana obmejna milica, Štajerska oziroma Slovenska varda, ki jo vodi Andrej Šiško, prenehala skrivati po gozdovih. Najprej so začeli s postroji pred mariborskim sodiščem, kjer je potekalo sojenje Šišku zaradi rušenja ustavne ureditve, letos, na kulturni praznik so marširali po Ljubljani in celo vstopili v urad predsednika republike. Zdaj pa so »obiskali« kar policijsko postajo in ne, ni šlo za vljudnostni obisk, kar kaže tudi posnetek, ki so ga sami objavili na svoji Facebook strani.

Za »obisk« policijske postaje Slovenska Bistrica so se, pojasnjujejo, odločili, da bi izvedeli, kaj je policija »iskala« pri enem izmed njihovih članov, na katerega zemljišču je minuli vikend potekal tridnevni tabor varde, na katerem so se »usposabljali in izobraževali«. Po tem, ko so s taborom zaključili in prizorišče že zapustili, je namreč lokacijo obiskala tudi patrulja bistriške policije.

Policija, čeprav ima po veljavni zakonodaji dokaj omejene možnosti za boj z organiziranimi paravojaškimi skupinami, sicer očitno še vedno opravlja določene naloge in spremlja aktivnosti takšnih skupin za primer, da bi prerasle v polje kazenske odgovornosti. Po drugi strani pa najvišji predstavniki trenutne oblasti spodbujajo in podpihujejo omenjene aktivnosti. »Če levičarji preprečujejo neprodušno zaprtje južne meje s Slovensko vojsko, naj se angažira lovce in druge domoljubne skupine civilne družbe. In to čim prej. Državo in nas, prebivalce, je potrebno zaščititi.« Tako je pred časom na Twitterju zapisal podpredsednik državnega zbora Jože Tanko (SDS).

Na policijsko postajo Slovenska Bistrica se namreč ni odpravil lastnik zemljišča sam, da bi izvedel zakaj so ga policisti obiskali. Tja je odšla skupina vsaj 30 v maskirne uniforme oblečenih pripadnikov varde.

In to ima učinek. Sam obisk policijske postaje, sploh pa način, na katerega je bil izveden, kaže na to. Na policijsko postajo Slovenska Bistrica se namreč ni odpravil lastnik zemljišča sam, da bi izvedel zakaj so ga policisti obiskali. Tja je odšla skupina vsaj 30 v maskirne uniforme oblečenih pripadnikov varde. In ne, niso zgolj vprašali prisotnih policistov o podrobnostih omenjenega obiska policije. Glavno besedo je imel Šiško, ki vpil na policista in vztrajal: »Odgovorite, zakaj lažete!« Na odziv vidno šokiranega policista, da imajo možnost vložiti pritožbo, če menijo, da je policija kaj storila narobe, pa je Šiško odgovoril: »Ne bomo podali pritožbe, vas bomo dali zapret!« Vmes tudi ni manjkalo pripomb preostalih članov, da je to zadnja »provokacija«, ki so si jo privoščili policisti ...

Kdor si je ogledal posnetek, se je lahko vprašal le eno. Kdo je v tem primeru represivni organ, kdo izvajalec policijskih pristojnosti – policija ali Štajerska varda? V tem primeru to namreč ni bilo povsem jasno, kvečjemu je bilo videti, da je to dejansko omenjena paravojaška enota, ki se je po odhodu iz policijske postaje postrojila in v en glas zavpila: »Od zmage, do zmage naprej! Od zmage do zmage naprej!«