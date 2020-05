Država, v kateri lahko politik brez pravnih posledic novinarko žali z odsluženo poceni prostitutko

Pravniki z Inštituta za kriminologijo sporočajo, da ne bi radi živeli v družbi, v kateri je žaljenje in zastraševanje novinarjev pravno povsem sprejemljivo in dopustno

Tvit, ki ga je Janez Janša napisal leta 2016

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je javno obsodil medijske žalitve novinark in novinarjev s strani politikov, V pismu, ki ga je podpisalo več uglednih pravnic in pravnikov, so zapisali, da je nesprejemljivo, da so novinarke in novinarji v medijih izpostavljeni grobim osebnim žalitvam s strani vidnih politikov. Posebej problematične in nesprejemljive se jim zdijo žalitve storjene z namenom zaničevanja, kot primer pa so navedli, da politik novinarko označi za »odsluženo prostitutko, ki se jo da dobiti za 30 evrov«.

Njihovo pismo spodaj objavljamo v celoti.

Medijske žalitve novinark in novinarjev s strani politikov



Nesprejemljivo je, da so novinarke in novinarji v medijih izpostavljeni grobim osebnim žalitvam s strani vidnih politikov. Posebej problematične in nesprejemljive so žalitve storjene z namenom zaničevanja kot na primer: XY je »odslužena prostitutka, ki se jo da dobiti za 30 evrov«.

Takšna sporočila namreč – tudi zato, ker so deležna bistveno večje pozornosti s strani uporabnikov družbenih omrežij – normalizirajo in spodbujajo sovražni in osebno žaljiv javni diskurz, v katerem ni prostora za razumsko izmenjavo stališč temveč le za grobe osebne diskvalifikacije. Medtem ko argumentirana kritika, ki so jo politiki gotovo upravičeni in dobrodošli izraziti, prispeva k svobodni razpravi o pomembnih družbenih temah in »resnici«, pa žaljivi osebni napadi z izrazito spolno konotacijo ne predstavljajo le meje takšne svobodne razprave, marveč jo spodkopavajo in dušijo. Svobodna razprava bo namreč v družbi, v kateri bo novinarkam, ki opravljajo svoje delo, trajno grozilo, da jih zaradi poročanja vplivni politik lahko brez pravnih posledic grobo osebno žali z odsluženimi poceni prostitutkami, hitro začela odmirati.

Demokratična družba lahko obstaja le ob odprti javni razpravi z neko minimalno ravnijo izmenjave argumentov. Prav iz tega razloga je pomembno, da sodišča kot zadnji branik ustave in človekovih pravic tako grobo žaljiva sporočila, usmerjena na osebo novinarke, označijo za nesprejemljiva in v njih prepoznajo zlorabo svobode izražanja. Neverjetna je teza, da bi prepoved žaljenja z namenom zaničevanja in razvrednotenja novinarke kot osebe neustavno posegla v pravico vidnega politika do izražanja svojega mnenja. Ne bi radi živeli v družbi, v kateri je takšno žaljenje in zastraševanje novinarjev pravno povsem sprejemljivo in dopustno in še uvrščeno v kontekst »razsvetljenskega ideala približevanja resnici«.

Pripravil: dr. Matjaž Jager

Mnenje podpirajo:

dr. Matjaž Ambrož

dr. Vasja Badalič

Lora Briški, MR

dr. Katja Filipčič

dr. Primož Gorkič

dr. Miha Hafner

Primož Križnar

dr. Dragan Petrovec

dr. Katja Simončič

dr. Renata Salecl

Pika Šarf, MR

dr. Alenka Šelih

dr. Aleš Završnik