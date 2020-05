»Nogomet se ni spremenil med prvo in drugo svetovno vojno in se ne bo niti po epidemiji«

IZJAVA DNEVA

"Apokaliptična stališča, da moramo počakati na drugi, tretji ali pa celo peti val epidemije, mi niso všeč. Prepričan sem, da se bo v zelo kratkem času vrnil dobri stari nogomet in da bodo na stadionih kmalu tudi nogometni privrženci. Nogomet se ni spremenil med prvo in drugo svetovno vojno in se ne bo niti po epidemiji novega koronavirusa."

(Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, o tem, da ne verjame, da bo koronakriza za vedno spremenila nogomet, v intervjuju za britanski časnik Guardian; via Dnevnik)