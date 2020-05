Karoli: »Mi ne delamo uspešnic« — Avdić: »Naša filozofija je zabavanje poslušalcev«

O JAVNEM IN KOMERCIALNEM RADIU

Denis Avdić (Radio 1) vs. Andrej Karoli (Val 202)

© MMC RTVSLO / Mikser

Andrej Karoli (Val 202): "Odkar sem na radiu, je bila ideologija Vala 202, da glasbeni uredniki vrtijo muziko, za katero menijo, da bi jo morali poslušalci slišati (…) Mi ne delamo in ne želimo delati uspešnic, kar pa ne pomeni, da ne vrtimo uspešnic, ki so že zaznane zunaj našega okolja. Količina muzike je 20.000 različnih na leto. Najvišje število predvajanj je 100. Hitra matematika pove, da se pri nas posamezna skladba ne zavrti nevemkolikokrat, sploh pa ne v daljšem časovnem obdobju."

Denis Avdić (Radio 1): "Kot vem, so določene kategorije: rock, 80. leta, pop, 90. leta, novejša glasba, ki se vrtijo dva ali tri mesece. Znotraj posamezne kategorije se testirajo pesmi in se ustrezno zamenjajo ... // ... Naša filozofija je zabavanje poslušalcev. Bolj ali manj se igramo, zafrkavamo, in dajmo reči, da je takšno naše poslanstvo."

V Mikserju na MMC RTVSLO so soočili pri nas najprepoznavnejša radijska voditelja, Andreja Karolija z Vala 202 in Denisa Avdića z Radia 1. Predstavila sta svoja stališča o ustvarjanju radijskih hitov, glasbenih kvotah, vlogi glasbenih urednikov, telefonskih anketah, ciljni publiki in predvsem razlikah o delu na javnem in komercialnem radiu.