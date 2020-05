Zaprite ga!

Zakaj Trump trdi, da je za vse kriv Barack Obama, in zakaj skuša volitve preleviti v državljansko vojno

Predsednik Donald Trump ne nosi maske in raje preventivno jemlje zdravilo proti malariji

© Profimedia

Donald Trump vse bolj spominja na Eleno Ceaușescu, ženo Nicolaeja Ceaușescuja, nekdanjega romunskega diktatorja, ki je imela le osnovno šolo, a so ji kljub temu podelili doktorat – iz kemije. Če so hoteli vedeti kaj o makromolekularnih spojinah, so vprašali njo, največjo strokovnjakinjo na svetu. Trump je največji strokovnjak za medicino – kot veste, je okuženim predlagal, naj si vbrizgajo razkužilno sredstvo, nedavno pa je povedal, da sam jemlje hidroksiklorokin, zdravilo proti malariji. Pomaga? Totalno! Ima covid-19? Ne. Vidite!