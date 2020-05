Strankarski ustavni sodniki se odločajo strankarsko

Na kaj bi v postopku izbire ustavnega sodnika moral biti pozoren predsednik republike in čemu ne bi smel posvečati pozornosti

Mitja Deisinger, Barbara Zobec, Jan Zobec in Ernest Petrič, trije ustavni sodniki in vrhovna sodnica na Rdeči maši - maši za verne pravnike, 15. oktober 2014, Ljubljana.

© Uroš Abram

Ker se ustavni sodnici Dunji Jadek Pensa izteka mandat, se spet začenja postopek imenovanja novega ustavnega sodnika ali sodnice. To je vedno pomembno politično vprašanje. V časih omejevanja človekovih pravic za potrebe spoprijemanja z epidemijo morda še toliko bolj. Od sestave ustavnega sodišča je odvisno, ali bo ta najvišji sodni organ v državi varoval ljudi in omejeval oblastno avtokracijo in represijo ali pa bo to zgolj tiho spremljal ali celo neposredno potrjeval ukrepe kot skladne z ustavo. Odločilno besedo pri izbiri ustavnih sodnikov ima navadno koalicija. Kdo je Barbara Zobec, ki si jo je za favoritko izbrala SDS?