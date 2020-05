Z vojsko nad ljudi?

Ali minister za obrambo zavaja glede nezakonitih praks v slovenski vojski ali zanje res ne ve?

Obrambni minister Matej Tonin (in v ozadju notranji minister Aleš Hojs) ob obisku jugovzhodne meje, 15. april 2020

© Borut Krajnc

Čeprav vojska kljub več poskusom največje vladne stranke SDS do danes še ni dobila izjemnih pooblastil in čeprav med njimi nikakor ne bi bilo pooblastila za uporabo prisilnih sredstev, v vojašnicah že poteka urjenje vojakov za uporabo sredstev, kot so strokovni prijemi, vklepanje ipd. »Name osebno so se obrnili številni vojaki, ki jih v vojašnicah zaradi aktivacije pri varovanju meje urijo tudi za uporabo prisilnih sredstev in izražajo dvome o zakonitosti takšnega ravnanja na terenu,« je pred tednom v intervjuju za Mladino dejal predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš.