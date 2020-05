Otroci v šoli ne ogrožajo nikogar

Zgolj delno odprtje šol in uveljavljanje strogih varnostnih pravil za otroke sta nesorazmerna in nepotrebna ukrepa

Vrsta za vstop v šolo na prvi dan pouka po karanteni v Ljubljani

© Jure Trampuš

Konec januarja je Britanec, ki se je teden prej mudil na poslovni konferenci v Singapurju, prespal v koči v smučarskem letovišču Contamines-Montjoie v Savojskih Alpah. Ni vedel, da se je na konferenci okužil z novim koronavirusom. V koči je bivalo še deset odraslih britanskih turistov v enem in pa britanska družina s tremi otroki v drugem apartmaju. Po vrnitvi v domovino se je po nekaj dneh odločil za obisk pri zdravniku. Test na covid-19 je bil pozitiven. Britanske zdravstvene oblasti so podatke vnesle v evropski sistem za hitro obveščanje o pojavih nalezljivih bolezni. Francoski epidemiologi so se odločili, da bodo primer podrobneje preiskali.