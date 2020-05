Angela Merkel: »Novinarjem mora biti zmeraj dovoljen kritičen pogled na vlado in politike«

Kako in kaj o medijih govori nemška kanclerka?

Dva pogleda na svobodo izražanja: nemška kanclerka Angela Merkel in slovenski premier Janez Janša

© Wiktor Dabkowski

Le nekaj dni po tem, ko je slovenski premier Janez Janša na spletni strani vlade objavil besedilo »Vojna z mediji«, s katerim napoveduje obračun s slovenskimi novinarji in mediji, je na spletni strani nemške vlade o medijih spregovorila kanclerka Angela Merkel. Opraviti ima z zelo neizprosnimi nemškimi mediji, ki jih nekateri ostro napadajo, sama pa je odgovorila na tri vprašanja o medijih in njihovem pomenu.

»Pred 75 leti so v Nemčiji ustanovili prve časnike po drugi svetovni vojni. V nemški ustavi je v 5. členu zapisano, da je svoboda tiska zagotovljena in da cenzure ni. To po obdobju nacionalsocializma nikakor ni bilo nekaj samoumevnega. Takrat so novinarje skušali utišati, zapirali so jih in jih celo ubijali. Tudi v Nemčiji po drugi svetovni vojni so svobodo tiska uživali le novinarji v zahodnem delu. V Nemški demokratični republiki ni bilo svobode tiska. Še danes smo priča temu, da avtoritarni režimi, ko se povzpnejo na oblast, najprej zatrejo svobodo tiska in tako svobodno novinarstvo ne obstaja več. Zato nas toliko bolj žalosti, če tudi pri nas, v naši demokratični družbi, napadajo poročevalce in novinarje. Lahko bi rekli, da je svoboda tiska ponazoritev in kazalnik, kako je z našo demokracijo nasploh. Zato moramo vsi prevzeti odgovornost za svobodno novinarstvo in svobodno delo novinarjev.«

Zakaj je svoboda tiska tako pomembna za demokracijo?