Napad na policijsko postajo

Opogumljena Šiškova varda šikanirala policiste na policijski postaji v Slovenski Bistrici

Izseki iz posnetega »prijaznega obiska« pripadnikov paravojaške varde

Kakih 50 uniformiranih pripadnikov Štajerske varde je minuli konec tedna zasedlo vhod v policijsko postajo v Slovenski Bistrici in zastraševalo policiste. Varda se je za konec tedna na območju Bistrice urila pri enem od svojih pripadnikov, in ker je po urjenju na prizorišče prišel policist, se je skupina v nedeljo popoldne odločila, da takemu nadzoru naredi konec. Obiskala je policijsko postajo in srhljivo dogajanje posnela ter v živo predvajala na Facebooku.