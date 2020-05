Logar si izmišljuje

Minister je poslance očitno zavajal

Anže Logar

© Borut Krajnc

Ko je prejšnji mesec, 14. aprila, parlamentarni odbor za zunanjo politiko obravnaval vladni odgovor Svetu Evrope na prijave o pritiskih na medije – vsebino t. i. depeše o slovenskih komunističnih medijih – je zunanji minister Anže Logar (SDS) nastopil precej arogantno. Poslance je obtožil, da se ne spoznajo na depeše zunanjega ministrstva in da ne razumejo postopkov, ki jih to vodi. Nato se je izognil poslanskim vprašanjem in predčasno zapustil zasedanje, češ da ima druge obveznosti. Poslanci so morali zasedanje zaradi tega prekiniti.

A kakšne nujne obveznosti je Logar tedaj imel? Z zunanjega ministrstva na to Mladinino vprašanje niso hoteli odgovoriti ali pa so se iz vprašanj norčevali. Tako so z MZZ po sedmih dneh premisleka odgovorili, da je »minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti«. Na dodano vprašanje, kakšne vnaprej načrtovane obveznosti so to bile, je ministrstvo odgovorilo, da so bile »delovne obveznosti dr. Anžeta Logarja povezane z opravljanjem njegove funkcije ministra za zunanje zadeve«.

Ker zunanje ministrstvo na Mladinina vprašanja ne odgovarja, smo za pomoč prosili bralce – več se jih je odzvalo na naš poziv, a so od ministrstva spet po več dneh premisleka dobili enake, pomanjkljive odgovore. Da bi ugotovili, kje je bil 14. aprila minister Logar, smo za podatke zaprosili tudi na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Prosili smo za njegov uradni koledar za tisti dan, saj imajo tak koledar vsi ministri. Po skoraj mesecu tuhtanja so z ministrstva ta teden končno poslali odločbo, v kateri so priznali, da zunanji minister 14. aprila popoldne dejansko ni imel nobenih vnaprej »načrtovanih« obveznosti. Navajamo.

»MZZ pojasnjuje,« so zapisali, »da je delovni proces v tajništvu kabineta ministra zaradi kriznih razmer v tistem obdobju potekal tako, da tajnica ministra ni vodila njegovega koledarja, temveč jo je z obveznostmi minister seznanil le po potrebi, ko je bilo potrebno, da je nekaj v zvezi s posamezno obveznostjo naredila (npr. najava gostov). Minister za zunanje zadeve si je v takratnem obdobju, tudi za 14. 4. 2020, sam vodil svoje obveznosti.« Iz odgovora, ki smo ga prejeli z ministrstva, in na podlagi tega, da tudi v ministrovem tajništvu ne vedo za nobene njegove vnaprej načrtovane obveznosti, lahko sledi le sklep, da je Logar poslance zavestno in načrtno zavajal.