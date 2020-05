Kdo je naslednji?

Politika žaljivo o (javnih) osebnostih, ki ji niso naklonjene

Objava Ane Roš na Instagramu

Ana Roš iz Hiše Franko je mojstrica kulinarike z mednarodnim slovesom in prepoznavnostjo. Slovenija se je zaradi nje znašla na zemljevidu držav z najboljšimi restavracijami na svetu, k temu je pripomoglo tudi njeno pojavljanje v ameriških televizijskih oddajah. Lahko bi rekli, da je ena od najpomembnejših ambasadork naše države v svetu.

Prejšnji teden, 13. maja, je na svojem profilu na Instagramu objavila refren pesmi Bandiera rossa in dodala, da jo zdajšnji neskončni zapor spominja na partizanski upor, saj »Slovenija ne komunicira z gostinci« oziroma jim vlada ni poslala nobenih pojasnil, napotkov, datumov. Obregnila se je ob to, da slovenska vlada odpira meje s Hrvaško zgolj zato, da bodo naši voditelji lahko počitnikovali na morju, in dodala, da je čas, da začnemo prepevati pesem Bella ciao in se boriti za svoje pravice in za podjetja. »Tudi Hiša Franko ima svoje pravice,« je sklenila.

Njen zapis je pričakovano sprožil številne zgrožene odzive. Vladi naklonjeni spletni portal Casnik.si je zapisal, da je Ana Roš »slovenska sramota« in »podjetnica – komunistka«. »Na svojo podobo v javnosti ste se podelali. Oprostite, da vam to povem naravnost in ponavljam, podelali ste se. Morda si po zmagi nove komunistične revolucije obetate posel z Mački in Pepcami ter dinastijo Kim z drugega konca sveta. Gostje v Hiši Franko so svetovni požeruhi, tako rekoč predelovalni obrati za gnoj. Ne dvomim, da v ekonomski krizi, ki bo sledila zdravstveni, ne bo petičnih požeruhov, ki bodo znova našli pot do vas. Računajte pa s tem, da jih bo manj kot pred epidemijo; ne pričakujte več tistih iz daljnih krajev,« je le del žaljivega zapisa na omenjenem portalu.

Članek je bil kasneje brez pojasnila umaknjen.

Ana Roš je za Mladino povedala, da proti portalu do zdaj ni ukrepala in da tudi ne bo. »Nisem pa pričakovala, da bo moja objava spodbudila takšno reakcijo,« je bila kratka in jedrnata.

A napadi na javne osebnosti, ki se ne strinjajo s stališči vlade, se vrstijo. Te dni se je na seznamu znašel tudi raper Zlatko, zgolj zato, ker se je udeležil protivladnih protestov. Prav tako napadajo čisto navadne državljane, in to le zato, ker so na družabnih omrežjih objavili svoje mnenje.

Seznam napadenih se iz dneva v dan daljša. Kdo je naslednji?