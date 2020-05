»Do javnega denarja se obnašate, kot da gre za vaš zasebni denar«

IZJAVA DNEVA

"Do javnega denarja se obnašate, kot da gre za vaš zasebni denar. Zato me ne čudijo izpadi poslancev in poslank koalicije na Twitterju in socialnih omrežjih, ki tvitajo na način: 'Kaj imajo ti, ki jim je vlada dala temeljni dohodek, za hoditi na proteste.' Kot da je to dobra volja neke vlade, da daje sredstva nekemu nezadovoljnežu. Vi ste tukaj v službi ljudstva. In niste tukaj zato, da bodo ljudje vas prosili za miloščino. Vi ste tukaj zato, da omogočate blaginjo čim širšim skupinam ljudi."

(Luka Mesec, koordinator Levice na komisiji za nadzor javnih financ)