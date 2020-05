Ponovna prepoved Thompsonovega koncerta v Sloveniji

Mariborska upravna enota že drugič prepovedala koncert kontroverznega hrvaškega pevca, Thompson pa trdi, da so s tem užalili celotno Hrvaško in da naj odločevalcem prepovedo vstop v državo

Marko Perković - Thompson

© Facebook

Na Facebooku sta odvetnik Davorin Karačić in menedžment Marka Perkovića Thompsona objavila komentar o odločitvi mariborske upravne enote, ki je že drugič prepovedala koncert kontroverznega hrvaškega pevca v Mariboru.

Thompson trdi, da gre za politično odločitev, ki da nima zveze z "zdravim razumom". Njegova ekipa navaja, da Thompsonu še nikjer niso prepovedali koncerta, kar je neresnica, saj je že mariborska policija v postopku pred upravno enoto navedla tudi odgovore Interpola v različnih evropskih državah, kjer so morali Thompsonove koncerte zaradi varnostne situacije odpovedati.

Thompson trdi, da naj bi ga mariborske mestne oblasti z navedbami o ustaštvu, kaznivih dejanjih in o pozivih k sovraštvu onemogočale pri opravljanju dela, hkrati pa naj bi tudi ponižale in užalile kar celotno državo Hrvaško.

"Najmanj, kar lahko za zaščito svojega dostojanstva in svojih državljanov stori Hrvaška, je, da prepove vstop na svoje ozemlje vsem tistim, ki so sprejeli to odločitev."

V tem primeru gre za prvenstveno notranjepolitično problematiko v Sloveniji, je prepričana Thompsonova ekipa, ki je vse skupaj zvalila na "levičarsko oblast", ki da je "v vojni s patriotskimi silami, ki jih vodi Janez Janša".

Organizator bo zdaj poskušal ovreči odločitev o prepovedi koncerta. "Najmanj, kar lahko za zaščito svojega dostojanstva in svojih državljanov stori Hrvaška, je, da prepove vstop na svoje ozemlje vsem tistim, ki so sprejeli to odločitev, ob hkratnem spoštovanju slovenske države in slovenskega naroda," se zaključi zapis, objavljen na Thompsonovi Facebook strani.

N3ZnSZcgXXA