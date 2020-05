Protestni petek: za dobro jutro velik napis »Naša last« pred državnim zborom

FOTOGALERIJA

Trg republike

© Borut Krajnc

Ograja, ki jo vsak petek postavi policija okoli državnega zbora, je prebivalce prestolnice danes pričakala že zjutraj. Policija se je očitno odločila, da se bo izognila vsakokratnemu slikanju postavljanja ograje in to izvedla že v nočnih urah. A ograji navkljub se je ob desetih začelo znotraj nje nekaj dogajati: iz vseh strani so prihajali ljudje, vsak s svojo malo kanglico s kredami, pred državnim zborom dežurni policisti pa so začudeno opazovali dogajanje. Nato so se začeli sklanjati, kot bi nekaj merili, preverjali tla. A že kmalu se je začel izrisovati velik napis »Naša last«, okoli njega pa mnoštvo manjših. In ko je bil dokončan, so avtorji ravno tako, kot so prišli, tudi izginili … Vsak je pograbil svojo kanglico in počasi odšel izpred državnega zbora.