Poslovil se je soustanovitelj društva za teorijo in kulturo hendikepa

Emil Bohinc

© Društvo YHD

Umrl je Emil Bohinc, borec za neodvisno življenje, soustanovitelj in ključni člen društva YHD, filozof in sociolog kulture. Društvo je nastalo kot uresničitev vizije o neodvisnem življenju hendikepiranih. "Že od vsega začetka smo bili razvojno naravnani, saj razvijamo teorijo, ki spreminja prakso, promoviramo kulturo hendikepa, s katero osveščamo širšo javnost in spreminjamo pogled ter zavedanje samih hendikepiranih o svojem lastnem položaju, rušimo predsodke in stereotipe, ki so povezani s tradicionalnem dojemanjem invalidov izhajajoč iz medicinskega modela," so zapisali.

