Naj se sliši tudi zahteve žensk!

Spominsko-protestna akcija

Spominska plošča demonstracijam žensk v Ljubljani

Društvo Dobrnič podružnica Ljubljana organizira spominsko-protestno akcijo z naslovom Naj se sliši tudi zahteve žensk!, ki bo v petek, 29. maja ob 18.45 ob drugem ženskem spomeniku pred vladno palačo na križišču Erjavčeve in Prešernove ceste. Če se želite protesta udeležiti, organizatorji pozivaj, da s seboj prinesete rdeči nagelj ali vrtnico, ki ga/jo lahko položite k spomeniku.

Spominsko akcijo organizirajo zato, ker so ženske v 2. svetovni vojni organizirale ženske proteste proti okupatorju, ki je kršil človekove pravice. Te edinstvene demonstracije v Evropi in v svetu so bile od 21. aprila do 12. maja ter 21. junija leta 1943.

V Društvu Dobrnič si želijo, da se spet slišijo sledeče ženske zahteve, ki so kar naprej spregledane:

1. Kadar nastopi kriza, so v prvih vrstah na okopih ženske, ki so po krizi kaj hitro pozabljene, so pa bile najbolj izpostavljene nevarnostim ali posledicam krize.

2. Ker v parlamentu in na drugih mestih odločanja nismo enakovredno udeležene.

3. Ker v Sloveniji plača zaposlene ženske zaostaja za 8 odstotkov plače moškega na enakem/istem delovnem mestu.

4. Ker je nasilje nad ženskami sicer deklarativno nesprejemljivo, praksa pa nam je pokazala, da jo lahko (verbalno) izvajajo najvišji slovenski funkcionarji in organizacije.

5. Ker je nova oblast popolnoma zatajila socialno državo, v katero sodi skrb za starejše in pomoči potrebne, skrb za zdravo okolje in bistveno: strategija razvoja Slovenije.