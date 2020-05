FOTO: V Ljubljani že peti teden zapored kolesarilo na tisoče ljudi

Iz tedna v teden po Sloveniji več ljudi na petkovih protivladnih protestih

Pogled na Prešernovo ulico v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Tudi danes so ob 19. uri slovenske ulice zavzeli kolesarji in kolesarke. Na protivladnem protestu se jih je največ zbralo v Ljubljani, večinoma so protestirali na kolesih, nekateri pa tudi s skiroji, rolkami in peš. Protest je tudi ta teden potekal mirno in v skladu s pravili, policija je pridržala le eno osebo. Državljanke in državljani želijo s to gesto vladi Janeza Janše sporočiti, da imajo volivke in volivci nično toleranco do korupcije, grobih kadrovskih menjav in drugih političnih nastavljanj ljudi na vplivne državne funkcije ter da imajo dovolj pritiskov na svobodno poročanje medijev. V zadnjem času je namreč v javnosti ponovno odmeval žaljiv odnos do novinark in novinarjev, na katere se spravlja predvsem največja vladna stranka SDS.

Kolesarji na Slovenski cesti v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Ograja, ki jo vsak petek postavi policija okoli državnega zbora, je prebivalce prestolnice danes pričakala že zjutraj. Policija se je očitno odločila, da se bo izognila vsakokratnemu slikanju postavljanja ograje in to izvedla že v nočnih urah. A ograji navkljub se je ob desetih začelo znotraj nje nekaj dogajati: iz vseh strani so prihajali ljudje, vsak s svojo malo kanglico s kredami, pred državnim zborom dežurni policisti pa so začudeno opazovali dogajanje. Nato so se začeli sklanjati, kot bi nekaj merili, preverjali tla. A že kmalu se je začel izrisovati velik napis »Naša last«, okoli njega pa mnoštvo manjših. In ko je bil dokončan, so avtorji ravno tako, kot so prišli, tudi izginili … Vsak je pograbil svojo kanglico in počasi odšel izpred državnega zbora.