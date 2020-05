Festival Exit prestavljen na avgust

Srbska premierka Ana Brnabić je organizatorje pozvala, da festivala ne odpovejo, ampak prestavijo na avgust

Organizatorji festivala Exit so pred kratkim objavili, da letošnji festival ne bo potekal v pričakovanem formatu in terminu, a jih je srbska premierka Ana Brnabić pozvala, da festivala ne odpovejo, ampak prestavijo na avgust. Po mnenju epidemiologov se tudi v Srbiji zdravstvene razmere izboljšujejo, tako kot v celotni regiji in večini evropskih držav.

V ekipi festivala Exit so to možnost pozdravili, saj bi se tako lahko v avgustu zgodili tudi drugi dogodki. "Če bo potrebno, smo pripravljeni drastično zmanjšati kapaciteto festivala kot tudi omejiti obiskovalce na domačo in regionalno občinstvo."

To udarno novico, seveda ob upoštevanju zdravstvenih in varnostnih ukrepov, je pozdravul tudi Adnan Mehmedović, priznani hrvaški promotor in soustanovitelj festivala Fresh Island na Pagu pa je dejal. "To je spektakularna novica ne samo za regijo, ampak za celotno svetovno industrijo dogodkov in festivalov, ki bo okrevanje začela z Exitom. Upam, da bo tudi Hrvaška, skupaj z ostalimi državami iz regije prepoznala priložnost in tako čim prej pomagala festivalskemu turizmu, po katerem je znana po svetu."