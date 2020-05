»Politiki, ki že desetletja živijo od davkoplačevalskega denarja, krivijo nevladnike«

IZJAVA DNEVA

"Religije, katerih svete knjige narekujejo ljubi svojega bližnjega, so v prevladujočih delih svojih institucionalnih različic postale globalni inkubatorji prizadevanj proti človekovim pravicam izbranih manjšin. Sekularizem, nastal iz stoletnih bolečih izkušenj mešanja sakralnih in profanih oblasti, je zdaj zlo. Kritika zmot verskih institucij, religiofobija. Javni uslužbenci (seveda ne vsi) na oknih upravnih enot, na ministrstvih, na občinah, ki so tam, da služijo prebivalcem, so postali naš strah in trepet. Na soočanja z njimi se pripravljamo z goro dokumentov, da bi potem izvedeli, česa se žal ne da urediti. Namesto da bi nam pomagali. Za to so tam. Politiki, ki že desetletja živijo od davkoplačevalskega denarja, izčrpavanja državnega proračuna krivijo nevladne organizacije. Civilna družba, sodstvo, mediji, stebri med varuhi demokracije, so postali moteči ... Ne razumem sveta. Ne razumem. Razumem pa otroka, ko reče: cesar je nag."

(Mitja Blažič, aktivist za človekove pravice, o politikih, ki živijo od davkoplačevalskega denarja; v kolumni v Primorskih novicah)