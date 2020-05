Počivalšek: »Politika kadruje, to se je dogajalo in se bo«

IZJAVA DNEVA

"Se vam zdim človek, ki bi mu lahko kdo predpisoval, koga naj zaposli? Ne bova pa se sprenevedala, da politika kadruje, to se je dogajalo in se bo."

"Politično kadrovanje je večna tema vseh koalicij. Treba je upoštevati, da je vlada odgovorna za izvajanje svojih politik in za to, da je država učinkovito vodena in njeno premoženje dobro upravljano. Če bi ji odrekali pravico, da izbere ekipo, ki bo jedro njenega delovanja, bi bilo to tako, kot če bi kuharju vzeli kuhinjo. Lahko bi pisal recept, to bi bilo pa tudi vse."

(Zdravko Počivalšek, gospodarski minister in predsednik SMC, o političnem kadrovanju; v intervjuju za Sobotno prilogo)