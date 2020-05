Abecedarij svobode govora: fake news

Še vedno velja: medij je sporočilo. Fake news ali lažne novice se od klasične propagande bolj kot po vsebini ali namenu ločijo po značilnostih, ki jih določa njihov medij – splet. Propagando poganja enosmerna komunikacija, od zgoraj navzdol. Gre za ideološko intepretacijo dogodkov in prikrajanje dejstev. Šolski primer, Goebbelsov medijski stroj, je gradil celoto na podlagi izključevanja iz nje: s širjenjem soražnosti do arbitrarno izbranih skupin prebivalstva.

Lažne novice nimajo tako centraliziranega vira oz. se ne širijo linearno. Propaganda je za nas risala verzijo "resnice", ki je ustrezala nosilcem družbene moči, lažne novice pa so privlačne zato, ker dajejo vtis, da s širjenjem "alternativnih dejstev" tako "resnico" preizprašujejo. A da bi videli, da se dejansko ne zoperstavljajo propagandi, pač pa znanosti, dejstvom in kritični misli, ki so z njo že davno obračunali, je treba pogledati le njihovo najbolj obsceno in do ekstrema prignano pojavnost, t. i. teorije zarote.

