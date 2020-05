Minister Hojs: »Policija bo ukrepala zoper organizatorje protestov«

IZJAVA DNEVA

"Policija je ali pa bo na podlagi zakona in njegovih usmeritev ukrepala zoper organizatorje. Čeprav gre za neprijavljene shode, pričakujem ukrepe zoper organizatorje. To so tisti, ki so po javnih družbenih omrežjih ali studiih televizij pozivali na proteste, v to so bile vključene celo politične stranke. Zakon o javnih zbiranjih tudi nalaga, da morajo organizatorji kriti stroške, ki jih je pri varovanju ljudi na neprijavljenih shodih imela policija. Ta zakon velja že dolgo, ni bil sprejet zdaj. Pričakujem, da bo tudi to policija uveljavila."

(Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, o ukrepih zoper organizatorje množičnih protivladnih protestov; v intervjuju za revijo Reporter)