»S Tarčo je nekaj zelo narobe«

DIALOG DNEVA

Miša Molk: Enkrat ste sami rekli, da pridevnik "programski" v izrazu "programski svet" nima smisla. Da bi lahko bil samo svet. Večkrat gre namreč za politični boj, kot za strokovno diskusijo?

Lado Ambrožič: Kolikor nas je svetnikov - 29 nas je - se s programom ukvarjamo mogoče trije. Prej se je mogoče še gospod Rotovnik, pa Marjan Dora, pa še kakšen. Bolj gre za politične interese tistih, ki so jih poslali, ki so jih imenovali, kot pa za program. S programom se ne ukvarjajo. Razen, če sodijo, da je nekaj zelo narobe. Se pravi zdaj, v tem najnovejšem primeru: "Nekaj je s Tarčo zelo narobe." To bo zdaj [rečeno] še na naslednji seji: "S Tarčo je nekaj zelo narobe."

Molk: To mislite vi ali samo povzemate?

Ambrožič: Ne, nekateri. To je recimo ta programski del. Ampak to, da bi se ukvarjali s programom in ga analizirali, teh je pa malo. To je problem.

Molk: Zato je treba imeti nekaj znanja in vedenja.

Ambrožič: Treba je vedeti tudi to, kako so zdaj novi prišli noter. Jaz nimam nič proti njim. Presenečen pa sem, da so prišli bolj ljudje, ki jih je podprla politika. Da pa ni prišel nekdo, ki se na televizijo spozna. Dr. Marko Prpić recimo. Mislite o njem kar hočete, ampak on je poznavalec televizije, radia, glasbe, on je doktoriral na tem. On je kandidiral že drugič - so ga kandidirali. Potreboval bi 10 glasov, pa ni dobil niti enega. Ali pa kak zgodovinar, dr. Martin Premk. Potrebovali bi enega dobrega zgodovinarja.

(Voditeljica oddaje Miša Molk in programski svetnik RTV Slovenija Lado Ambrožič; v oddaji Z Mišo)