Brezposelnost v času epidemije

Danes je nov dan

Število obolelih in umrlih po svetu za koronavirusom je le del grozljivih statistik v času epidemije – kolateralna škoda bo precej vidna tudi na trgih dela.

Napovedi predvidevajo, da bo v Evropi najhujše v Grčiji in Španiji, kjer naj bi brezposelnost dosegla slabih 20 %. Obe gospodarstvi, ki sta bili izjemno prizadeti tudi v prejšnji gospodarski krizi, močno slonita na turizmu in imata visok delež začasnih in pogodbenih delavcev. A jug Evrope ni edini, ki je ogrožen. Tako visokega števila brezposelnih vse od 70. let ne pomnijo niti v Združenem kraljestvu, v ZDA je brezposelnost višja kot v času velike depresije, v Indiji pa je število registriranih brezposlenih samo v enem mesecu naraslo iz 7 % na kar 26 %. Nezaposlenost strmo narašča tudi pri nas. Na drugi strani pa so ameriški milijarderji svoje bogastvo v zadnjih dveh mesecih povečali za 15 %.

Jasno je, da se v pravičnejši svet ne bomo kar zbudili, ampak si bomo morali zanj aktivno prizadevati. Se vidimo v petek na kolesih!

