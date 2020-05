Slavoj Žižek: »Novi svet bo moral biti nekakšen komunizem«

Slavoj Žižek: »Novi svet bo moral biti nekakšen komunizem«

Slavoj Žižek, filozof

"Novi svet bo moral biti nekakšen komunizem v smislu dobro znanega Marxovega gesla: »od vsakega toliko, kolikor zmore, in vsakemu toliko, kolikor potrebuje.« Ne gremo že v to smer? Ne seveda tako, kot si je predstavljal Marx," je v novi posebni številki Mladine ALTERNATIVE zapisal filozof Slavoj Žižek. Dodal je, da je današnja težava, kako preobraziti naše želje – zdaj ne moremo zarisati koordinat svojih želja. "V tej zmedi je prodajalna svetov že odprta, saj vsi vemo, da bomo morali nekaj storiti in zasnovati nov svet," je zapisal v članku z naslovom Zdaj živimo v prodajalni svetov.

V posebni izdaji s svojimi teksti nastopajo vodilni slovenski misleci in odločevalci, od filozofov do predsednikov uprav velikih slovenskih družb, svetovni voditelji in državniki, sociologi in zdravniki, psihologi in znanstveniki tehničnih ved z razmisleki.

Kaj smo se iz pandemije naučili, kaj se moramo iz nje naučiti, kakšne bodo posledice za človeštvo, države in ekonomski red, kakšne bodo psihološke posledice za mlade in starejše, kako bo potekala v prihodnosti mednarodna trgovina in kakšne bodo posledice za zdravstvene sisteme, naš način življenja in bivanja? Seveda bomo pisali tudi o gospodarski krizi, ki se bo takrat ravno začela.

Razmišljanja in tekste so tokrat prispevali Slavoj Žižek, Svetlana Slapšak, Mladen Dolar, Lučka Kajfež Bogataj, Jože Vogrinc, Rudi Rizman, Renata Salecl, Dan Podjed, Katja Perat, Gorazd Kovačič, Igor Feketija, Emil Erjavec, Iztok Tiselj, Branko Gradišnik in Ivana Djilas.

