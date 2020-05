»Katoliški klerikalizem z zatiranjem svobode vzdržuje trajni razkol med Slovenci«

"Ne povzroča zlo razkol med Slovenci, ampak razkol med nami povzroča upor proti zlu; to je naša tradicija. Poet France Prešeren je za nazaj in naprej razkril, da smo Slovenci 'od davna' razklani med dvema tradicijama ¬ svobodomiselno in klerikalno podrejevalsko; to je večna vsebina t.i. kulturnega boja."

"Historično gledano je katoliški klerikalizem najbolj tragični fenomen slovenstva, ki z zatiranjem svobode vzdržuje trajni razkol med Slovenci. Klerikalizem je torej valjhunizirano krščanstvo z Biblijo v levici in mečem v desnici. Tok časa najbolj jasno pokaže specifično moralo krščanskega monoteizma v akciji – ta za Resnico in Odrešenje vedno uporablja nasilje, ker mu gre za oblast, last in slast na tem svetu."

"Ne pozabimo: Med leti 1600 in 1740 so katoliki natisnili le štiri slovenske knjige, od tega tri nabožne, torej ne-knjige. Zgodovinarja morda zanima arhivsko dejstvo »štiri knjige«, nas pa mora zanimati predvsem ideja, ki kuri knjige, tiska pa ne-knjige. Absurdnost argumenta “stroke”, da niso sežigali slovenskih knjig, ampak heretične, postane očitna, če rečemo, da inkvizicija ni sežigala ljudi, ampak heretike, ali da komunisti niso ubijali ljudi ampak razredne sovražnike."

"Čas protireformacije za večno priča, da je klerikalizem nesmrtna duša najslabšega slovenstva. Razni lokarji so bili takrat samo furmani, ki so vozili knjige na grmade, in jih bodo spet, če bodo klerikalci vladali."

(Iztok Simoniti, pravnik in mednarodni politolog, v kolumni z naslovom Klerikalizem – nesmrtna duša najslabšega slovenstva; za spletni portal Vrabec anarhist)