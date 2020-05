»Če želite še naprej brati časopise, jih začnite kupovati«

IZJAVA DNEVA

"V boju za preživetje se lahko zanesemo le na svoj imunski sistem. Z drugimi besedami, naši mediji in naša kultura so pristali v naših koščenih rokah. Ko namreč minister za kulturo izjavi, da založništva epidemija sploh ni prizadela, ker je spletna prodaja knjig v celoti nadomestila prodajo po knjigarnah, in ko ob prošnjah medijev za finančno pomoč v slogu starodavnih modrecev pomodruje, da če se nekomu nekaj da, je treba najprej nekomu nekaj vzeti, je jasno, da so bili mediji in kultura iz bolnišnice odpuščeni v domačo oskrbo. V oskrbo peščice nas, ki si želimo še naprej prebirati resne slovenske časopise in tednike, ki želimo brati slovenske prevode vrhunske svetovne literature, odhajati na koncerte, v kino ali gledališča. Na nas je, da bolnim medijem in shirani kulturi kuhamo čaje in na vročično čelo polagamo mrzle obkladke. Ne mediji ne kultura ne bodo čudežno ozdraveli sami, pri življenju jih lahko ohranjamo le bralci, gledalci in poslušalci."

"Če želite torej še naprej brati časopise, jih začnite kupovati. Če želite še naprej imeti založbe in knjigarne, knjige ne le berite, marveč tudi kupujte. Kupujte tudi vstopnice za koncerte, filme, gledališke predstave, pojdite v muzeje in galerije. Če se želite vrniti nazaj v svet, v katerem obstajajo resni mediji in v katerem delujejo kulturne ustanove, v katerem obstaja umetnost, če želite nazaj v civilizirano, kultivirano družbo, potem sezite v svoj izpraznjen žep. Drugega delujočega zdravila mi trenutno žal nimamo na razpolago."

(Goran Vojnović, pisatelj, režiser in kolumnist, o tem, da mediji in kultura ne bodo čudežno ozdraveli sami; v Dnevnikovem Objektivu)