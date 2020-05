Zoran Janković: »Državna politika me ne zanima več«

IZJAVA DNEVA

"V tem trenutku vem le, da me državna politika ne zanima več. Spoznal sem, da to ni zame. Delo v mestu me veseli, v njem uživam."

"Takrat sem imel še dovolj energije, da bi lahko državo vodil tako, kot vodim občino. Delujem po principu, da si moram zadeve ogledati v živo, na terenu. Naj povem eno zgodbo. Deset dni nazaj smo bili s profesorjem Koželjem, Davidom Polutnikom (načelnikom oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, op. a.) in projektantom na ulici Bežigrad. Pred tem smo se pogovarjali, da bi tam naredili dodaten pas za zavijanje, ampak projektant je to narisal tako, da bi morali zato posekati nekaj dreves. Ko je profesor slišal, da bi morali odstraniti platane, sem videl, da mu je kar zastal dih. Nikakor se nisem mogel sprijazniti z mislijo, da se ne da urediti teh pasov in hkrati obdržati dreves. Morali smo najti le dodatne tri metre za en pas. Že ko smo gledali cesto, sem vedel, da je dovolj široka. Izmerili smo jo in ugotovili, da se drevesa res da ohraniti. Na koncu smo tam na licu mesta dodali še površine za kolesarje in pešce. In junija bomo začeli s prenovo te ceste. Takšen je način dela, ki me veseli."

(Zoran Janković, ljubljanski župan, o tem, ali bi ponovno kandidiral na državnozborskih volitvah; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)