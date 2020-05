Kdo je tu nor?

Danes je nov dan

Nova24TV nam je spet postregla z bonbončkom: anketo, na katero je odgovorilo vsaj 2800 uporabnikov, so med glasovanjem spremenili. Odgovor, ki je kritiziral vlado, je bil reformuliran tako, da ji izraža podporo: ne glede na to, kaj izberete, na koncu vlado podpirate!

Pri mahinacijah so bili ujeti, nakar so objavili zapis o hekerskem napadu na njihovo spletno stran, ankete pa tudi v celoti (začasno) ukinili. To je že drugič v zadnjih mesecih, da so neznani vdiralci okrivljeni za spodrsljaj Janševih PR vojakov. Nova24 je kot dokaz za napad izpostavila zaznane IP naslove iz drugih držav. Tuj IP naslov je lahko posledica uporabe storitve VPN, pa tudi če ni, to ne dokazuje hekerskega vdora. Vprašanje pa pravzaprav ni več pomembno, saj so tudi to vsebino na Novi24 že – umaknili s spleta.

Nova24 se tako sooča z novo težavo: če lahko aktivni državljani organizirano vplivajo na rezultate anket, kako naj zagotovijo "uravnoteženo" glasovanje? Njihova rešitev je, da javno mnenje preprosto ukinejo!

