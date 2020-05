Ivan J. Trump

Zakaj Janša tako ceneno, tako otročje in tako servilno impersonira Donalda Trumpa

Ko Janša reče, da Sparov oglas, v katerem nastopa Magnifico, »krši ustavo RS«, hoče reči, da ta oglas v resnici krši ustavo druge republike, ustavo noriškega kraljestva. In to je vse.

Janez Janša je nedavno tvitnil: »Spar Slovenija ni niti prvi niti edini, ki s takšnim oglasom krši ustavo RS, je pa prva velika trgovska veriga, ki z dragim oglaševanjem sama na veliko odganja kupce iz svojih trgovin.« Še celo njegovi so se prijeli za glavo. Kaj šele drugi. Mar ni dovolj že Donald Trump, so si verjetno rekli. In dodali: ali res – zdaj in tu, v Sloveniji – potrebujemo še njegovega impersonatorja? Na tem tvitu namreč ni pisalo Viktor Orbán, temveč Donald Trump. Ali bolje rečeno: ta tvit zveni tako, kot da bi ga poslal Trump – kot Trumpov tvit, preveden v slovenščino. In da ne bo kakega nesporazuma: to je v vseh smislih Trumpov tvit.