»Obet novih oblik krutosti enega odstotka prebivalstva in njegovih političnih hlapcev«

Iz posebne Mladinine številke ALTERNATIVE

Dr. Svetlana Slapšak

© Mladina Alternative

"Brez slehernega državnega načrtovanja, brez zasebnega sektorja, ki bi bil sposoben soočiti se z epidemijo, smo lahko hitro videli, kje so slabosti sistema," je v novi posebni številki Mladine ALTERNATIVE zapisala antropologinja dr. Svetlana Slapšak. Opozorila je, da je katastrofa, ki je blizu in grozi, da bo vsaj začasno ustavila trend humanizacije sveta, tudi tistega delčka, ki ga predstavlja Slovenija, represivno divjanje, ki se zajeda v parlamentarni sistem. Kar se zdaj kaže kot neposredna prihodnost, je samo obet novih oblik krutosti enega odstotka prebivalstva in njegovih političnih hlapcev, je dodala.

"Dandanes so v ZDA banke hrane, ki se polnijo z donacijami, na meji zmogljivosti: kilometrske vrste pred enotami, kjer hrano delijo, premnogi, ki nikoli prej niso potrebovali brezplačnega obroka. Ob 57 milijonih sveže brezposelnih ter neznanem številu od prej ali na novo socialno ogroženih je socialna bomba tu, sploh ni skrita. Medtem na farmah množično pobijajo piščance in prašiče, ker jih ne morejo prodati predelovalnim živilskim obratom, mleko pa končuje v kanalizaciji: stroški vzdrževanja so višji od dobička – in konec!" je zapisala. Več v Mladinih Alternativah!

V posebni izdaji s svojimi teksti nastopajo vodilni slovenski misleci in odločevalci, od filozofov do predsednikov uprav velikih slovenskih družb, svetovni voditelji in državniki, sociologi in zdravniki, psihologi in znanstveniki tehničnih ved z razmisleki.

Kaj smo se iz pandemije naučili, kaj se moramo iz nje naučiti, kakšne bodo posledice za človeštvo, države in ekonomski red, kakšne bodo psihološke posledice za mlade in starejše, kako bo potekala v prihodnosti mednarodna trgovina in kakšne bodo posledice za zdravstvene sisteme, naš način življenja in bivanja?

Razmišljanja in tekste so tokrat prispevali Slavoj Žižek, Svetlana Slapšak, Mladen Dolar, Lučka Kajfež Bogataj, Jože Vogrinc, Rudi Rizman, Renata Salecl, Dan Podjed, Katja Perat, Gorazd Kovačič, Igor Feketija, Emil Erjavec, Iztok Tiselj, Branko Gradišnik in Ivana Djilas.

