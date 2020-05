»Če hočete spet imeti družbo, morate iti v boj zanjo«

Iz posebne Mladinine številke ALTERNATIVE

Dr. Jože Vogrinc

© Mladina Alternative

"Če hočete spet imeti družbo, morate iti v boj zanjo. Samo boj za konkretne pravice je boj za demokracijo," je v posebni ediciji Mladine ALTERNATIVE zapisal dr. Jože Vogrinc, urednik pri Studia Humanitatis, sociolog kulture, ki se ukvarja zlasti z vlogo medijev in komunikacije v družbeni reprodukciji. Opozoril je, da se do demokracije na splošno, zlasti pa do demokracije v EU in v Sloveniji pred koronavirusno krizo in med njo, raje ne obnašajmo kot fetišisti. "Kaj pa če prelom v petek trinajstega v Sloveniji še zdaleč ni bil odločilen in smo že pred 13. 3. 2020 živeli v globalni družbi, ki kaže vsa znamenja tistega, kar nas menda čaka v bližnji prihodnosti?" se je vprašal dr. Vogrinc.

Edicija MLADINA ALTERNATIVE je že na voljo pri prodajalcih časopisov in tudi v naši spletni trgovini (NAROČITE SE TU).

V posebni izdaji s svojimi teksti nastopajo vodilni slovenski misleci in odločevalci, od filozofov do predsednikov uprav velikih slovenskih družb, svetovni voditelji in državniki, sociologi in zdravniki, psihologi in znanstveniki tehničnih ved z razmisleki.

Kaj smo se iz pandemije naučili, kaj se moramo iz nje naučiti, kakšne bodo posledice za človeštvo, države in ekonomski red, kakšne bodo psihološke posledice za mlade in starejše, kako bo potekala v prihodnosti mednarodna trgovina in kakšne bodo posledice za zdravstvene sisteme, naš način življenja in bivanja? Seveda bomo pisali tudi o gospodarski krizi, ki se bo takrat ravno začela.

Mladina Alternative so med najbolj branimi izdajami Mladine. Gre za poglobljena besedila, ekskluzivna, z visoko odmevnostjo v javnosti.

Razmišljanja in tekste so tokrat prispevali Slavoj Žižek, Svetlana Slapšak, Mladen Dolar, Lučka Kajfež Bogataj, Jože Vogrinc, Rudi Rizman, Renata Salecl, Dan Podjed, Katja Perat, Gorazd Kovačič, Igor Feketija, Emil Erjavec, Iztok Tiselj, Branko Gradišnik in Ivana Djilas. Mladinine Alternative so poglobljeno branje, ki vam bo pomagalo razumeti prostor in čas, v katerem se nahajamo.

NAROČITE SE NA POSEBNE ŠTEVILKE MLADINE >>