»Boljši časi nikakor niso samoumevni: če bo treba, si jih bomo morali izboriti«

Iz posebne Mladinine številke ALTERNATIVE

Dr. Lučka Kajfež Bogataj

© Uroš Abram, Mladina Alternative

"Boljši časi nikakor niso samoumevni: za njih se bomo morali potruditi in jih, če bo treba, tudi izboriti," je v novi posebni številki Mladine ALTERNATIVE zapisala antropologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, agrometeorologinja, profesorica na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani in članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih. Opozorila je, da je ob omejenih – torej končnih in neobnovljivih – naravnih virih zaprtega sistema planeta je dolgoročno nemogoča trajna rast materialne proizvodnje. "Po drugi svetovni vojni sta dobri dve milijardi ljudi želeli le mir in blaginjo, problem naših skoraj osmih milijard pa je preživetje civiliziranosti vrste," je dodala.

V posebni izdaji s svojimi teksti nastopajo vodilni slovenski misleci in odločevalci, od filozofov do predsednikov uprav velikih slovenskih družb, svetovni voditelji in državniki, sociologi in zdravniki, psihologi in znanstveniki tehničnih ved z razmisleki.

Kaj smo se iz pandemije naučili, kaj se moramo iz nje naučiti, kakšne bodo posledice za človeštvo, države in ekonomski red, kakšne bodo psihološke posledice za mlade in starejše, kako bo potekala v prihodnosti mednarodna trgovina in kakšne bodo posledice za zdravstvene sisteme, naš način življenja in bivanja? Seveda bomo pisali tudi o gospodarski krizi, ki se bo takrat ravno začela.

Mladina Alternative so med najbolj branimi izdajami Mladine. Gre za poglobljena besedila, ekskluzivna, z visoko odmevnostjo v javnosti.

Razmišljanja in tekste so tokrat prispevali Slavoj Žižek, Svetlana Slapšak, Mladen Dolar, Lučka Kajfež Bogataj, Jože Vogrinc, Rudi Rizman, Renata Salecl, Dan Podjed, Katja Perat, Gorazd Kovačič, Igor Feketija, Emil Erjavec, Iztok Tiselj, Branko Gradišnik in Ivana Djilas. Mladinine Alternative so poglobljeno branje, ki vam bo pomagalo razumeti prostor in čas, v katerem se nahajamo.

