»Sklenila sem, da tega v našem domu ne bomo delali!«

Ko je ministrstvo za zdravje tudi v dom na Tezno poslalo algoritme in obrazce za razvrščanje, se je direktorica Jasna Cajnko odločila, da ne bo sledila spornim navodilom

Direktorica Doma starejših Tezno Jasna Cajnko ob obisku predsednika Pahorja

© Borut Krajnc

Vlada, pa tudi druge institucije so bile že sredi epidemije seznanjene s stisko domov za ostarele in spornimi vidiki razvrščanja stanovalcev glede na njihovo »perspektivnost« za bolnišnično zdravljenje. Direktorica Doma starejših Tezno Jasna Cajnko je v začetku aprila na predsednika vlade Janeza Janšo, ministrstvi za delo in za zdravje ter na predsednika republike Boruta Pahorja in varuha človekovih pravic Petra Svetino naslovila dopis, v katerem je opozorila, da ne more sprejeti odgovornosti za ukrepe, ki se izvajajo po domovih za ostarele. »Odločitev, da starostnikom, ki bivajo v domovih za ostarele, ni omogočeno in/ali je celo onemogočeno zdravljenje, ki se zaradi zahtevnosti poteka bolezni za druge državljane izvaja in nudi na sekundarni in celo tercialni zdravstveni ravni, se mi zdi nesprejemljiva,« je med drugim zapisala.