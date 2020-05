Vojaki postajajo vardisti – in obratno

Četudi 37.a člen ni aktiviran, lahko vojaki Slovenske vojske samostojno korakajo ob meji in tekajo za osumljenci

© Ilustracija: Tomaž Lavrič

V petek, 8. maja, sta v gozdu pri Kozini dva sprehajalca doživela precej neprijetno srečanje. Kot je minuli teden poročal Primorski dnevnik, sta fant in dekle dopoldne, med 10. in 11. uro, kot že ničkolikokrat hodila na obmejnem območju. V bližini vasi Mihele se je fant malce oddaljil od punce, v tistem trenutku je k njemu pritekla oseba v vojaški uniformi. V angleškem jeziku naj bi mu zaukazala, da se ustavi in poklekne. Kot v kakšnem hollywoodskem filmu je moral dati roke na zatilje, mož v vojaški uniformi pa je od zadaj v njegovo glavo meril z avtomatsko puško. Šele ko je fant po prvotnem šoku v slovenskem jeziku vprašal, kaj se dogaja, je vojak, presenečen, da njegova ujetnika govorita slovensko, orožje umaknil in jima pojasnil, da s kolegom patruljirata po obmejnem področju in iščeta migrante. Svoja ujetnika sta nato hitro zapustila, eden od uniformirancev pa naj bi pred odhodom fantu še prišepnil: »Če opazite tiste črne, pokličite 113.«