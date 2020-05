Židan odstopil z mesta predsednika SD

Vodenje stranke naj bi prevzela Tanja Fajon

Dejan Židan

© Uroš Abram

Dejan Židan po šestij letih odstopa z mesta predsednika SD. Novico je stranka SD objavila na Twitterju. Po neuradnih informacijah bo vodenje stranke začasno prevzela evropska poslanka in podpredsednica SD Tanja Fajon.

Židan je vodenje SD od Igorja Lukšiča prevzel leta 2014.

Židan je svojo politično kariero začel kot kmetijski minister v vladi Boruta Pahorja leta 2010. Odtlej je kot kmetijski minister sodeloval še v vladah Alenke Bratušek in Mira Cerarja.

V strankini hierarhiji se je hitro povzpel. Na kongresu junija 2012, ko je bil za predsednika SD izvoljen Igor Lukšič, je Židan postal eden od štirih podpredsednikov. Maja 2014 pa je položaj kot začasni predsedujoči stranki prevzel po neuspehu SD na evropskih volitvah, januarja 2015 pa ob podpori nekaterih vidnih članov vajeti v stranki prevzel s polnim mandatom.

Podrobnejša pojasnila bo Židan podal v izjavi za medije ob 17. uri.

Na zadnje parlamentarne volitve leta 2018 je stranko popeljal s programom "Samozavestna Slovenija". Po volitvah je SD vstopila v vlado Marjana Šarca, Židanu pa je pripadla funkcija predsednika državnega zbora. Po imenovanju novega predsednika DZ Igorja Zorčiča je sedel v poslansko klop.

Iz stranke so ob tem sporočili, da bo danes, ob dnevu SD potekala slavnostna seja predsedstva stranke. Kot so pojasnili, bo predsedstvo odločalo tudi o nadaljnjih korakih po najavi odstopa. Podrobnejša pojasnila pa bo Židan po pričakovanjih podal v izjavi za medije po seji, in to ob 17. uri.