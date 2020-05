Mož, ki bi bil kralj

Janez Janša mora slovensko zgodovino izumiti na novo, da se lahko postavi na njen vrh

Janez Janša je v svojem prvem mandatu v prvi polovici leta 2008 tudi predsedoval Evropski uniji. Tik pred predsedovanjem si je pripel značko karantanskega panterja

© Ukom

Trinajstega maja se je že tako razdrobljena slovenska stvarnost še na novo razcepila na dvoje. Na eni strani je nastala Slovenija, v kateri se je velika večina prebivalstva ukvarjala s ponovno vzpostavitvijo svojih življenj po epidemiji koronavirusne bolezni; gostinci in frizerji so se pripravljali na ponovno odprtje lokalov, otroci so se učili na daljavo, presstitutke smo snovali svoje zarote. Bila je mirna, glede na okoliščine skoraj zaspana, vsekakor pa ne praznična sreda. Medtem pa je v neki drugi stvarnosti predsednik slovenske vlade Janez Janša tvital o polaganju vencev na grobove padlih junakov zgodovine.