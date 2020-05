Preženite strah pred menstruacijo!

Shattonbury / Wikimedia Commons

Vsak dan ima menstruacijo okoli 300 milijonov oseb. Možnost varnega, samozavestnega in dostojanstvenega soočanja z njo je ključna za zdravje, izobrazbo žensk, človekove pravice, gospodarski razvoj in enakost spolov.

Letošnja tema svetovnega dneva menstrualne higiene je, jasno, Covid-19: pred korono pol milijarde žensk po svetu ni imelo ustreznih orodij za obvladovanje menstruacij, virus je problem še poglobil.

Šole, za mnoge edini vir informacij o menstrualnem zdravju, so marsikje zaprte in zdravniški pregledi omejeni. Vsesplošne ekonomske posledice epidemije slabijo dostop do menstrualnih pripomočkov, milijoni žensk (še vedno) nimajo dostopa do vode in sanitane infrastrukture. Hkrati karantena krepi seksizem v gospodinjstvih in omejuje aktivizem.

Že “fešte”, “tisti dnevi” in druga izmikanja besedi menstruacija kažejo, da stigma in tabuji ostajajo glavni izzivi na poti do družbe, ki ne diskriminira na podlagi sposobnosti krvavitev. Začnemo lahko z modro krvjo v reklami za vložke.

