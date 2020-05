Janša: »Reakcijo na Twitterju obžalujem«

DIALOG DNEVA

Tanja Starič in Janez Janša na TV Slovenija

© RTVSLO

Tanja Starič: Predsednik države tudi pravi, da brez zaupanja javnosti ključnih ukrepov, ki so v sedanjih razmerah nujnih, ne bo mogoče izpeljati. Govori o zaupanju. Zaupanje je vezano tudi na družbeni konsenz, vlada pa odpira fronte – enkrat s kulturniki, enkrat z zelenimi, enkrat s protestniki. Zakaj? Ni v teh razmerah ključno, da gremo k istemu cilju?

Janez Janša: Druga svetovna vojna se je začela z napadom Nemčije na Poljsko. Stvar je bila videti približno tako, da je Hitler poslal v poljske uniforme oblečene plačance, ki so napadli neko obmejno postajo in Nemčija je razglasila, da jih je Poljska napadla. Hitler je šel na radio in rekel, da od 4. ure dalje streljajo nazaj. Tako je približno vlada napadla medije in protestnike.

Janez Janša na TV Slovenija

© RTVSLO

Tanja Starič: Saj ste vi napisali dopis Vojna z mediji.

Janez Janša: Protesti proti tej vladi, kjer so kričali "Ubi Janšu", celo ne v slovenščini, so bili prej, preden se je ta vlada sploh sestavila. Nismo mi napadli protestnikov. Protesti so bili proti vladi, še preden se je vlada sestavila. In to zelo medijsko podžgani in suportirani.

Tanja Starič: Jasno je, da je vsaka omemba ali poziv k smrti nesprejemljiv. Ali zapisi na Twitterju, poimenovanja naših kolegic, ki po našem mnenju ne spodbujajo tega, kar si želimo, torej, da gremo dalje.

Janez Janša: Družbena omrežja so na neki način obramba proti monopolom. So seveda tudi vse drugo, veliko nesnage je in ostalega. A to je možnost, da se posameznik brani. In jaz se samo branim. Če greva v detajle o vaših kolegicah, vam lahko pokažem, kar smo predstavili na sodišču, nekaj 100 zapisov, člankov, objav, lažnivih, obdolžitev, preden je prišlo do te reakcije, ki jo sicer obžalujem. Ni pa bilo mišljeno, kot je bilo nato predstavljeno v tožbi, ki je zdaj sicer padla.

Tanja Starič in Janez Janša na TV Slovenija

© RTVSLO

(Odlomek iz intervjuja s predsednikom vlade, ki je bil 28. maja 2020 predvajan na TV Slovenija; v terminu, ko bi morala sicer biti na sporedu oddaja Tarča)